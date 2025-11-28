Perugia un patto per i più fragili | Comune e Caritas insieme per un welfare di prossimità

Un’alleanza strutturata e di lungo periodo per combattere le povertà e prendersi cura delle persone più vulnerabili. È questo il cuore del protocollo d’intesa quinquennale sottoscritto nella sala Rossa di palazzo dei Priori tra il Comune di Perugia e la Caritas diocesana di Perugia-Città della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

