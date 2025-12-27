Un aumento dei costi dei servizi che supera il 30%, "e ci ha messo in difficoltà", ma un impegno che continua: approvazione sotto Natale per il Piano del Welfare del 2026, per bambini, giovani e anziani, famiglie in difficoltà ed emergenza abitativa un esborso che tocca i 4 milioni e 800 mila euro. Il titolo del documento, “Cum grano salis“, "indica il percorso - spiega l’assessora ai Servizi sociali Francesca Moratti - fare tutto il possibile, con criterio, e compatibilmente con le possibilità". Al voto anche la mano alzata della consigliera di minoranza pd Veronica Banfi, "so quanto sia stato difficile, e apprezzo il lavoro svolto". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il welfare batte l’aumento dei costi. Pronti 4,8 milioni per i più fragili

