Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa arrestato un 21enne

Un uomo è stato trovato morto con una ferita da arma da taglio alla gola in un’abitazione di periferia sud di Milano. Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato nelle ore successive. La polizia è intervenuta dopo una chiamata al 112, in cui si segnalava una minaccia di gesto estremo e un grave episodio di violenza domestica. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Una chiamata disperata al 112 nel cuore della notte, un ragazzo chiuso in casa che minaccia di farla finita, sirene che squarciano il silenzio alla periferia sud di Milano. In quella palazzina di Rozzano, in via delle Peonie, qualcosa è andato terribilmente storto. Ma nessuno immaginava cosa avrebbero trovato dentro. Pochi minuti dopo, davanti al portone si fermano mezzi dei vigili del fuoco e dell’Arma. Una normale richiesta di aiuto, almeno all’apparenza: c’è da gestire un giovane in crisi, un 21enne che, secondo la segnalazione, vuole togliersi la vita. Nessuno parla ancora di sangue, di urla, di un corpo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, arrestato un 21enne Leggi anche: Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, arrestato un giovane Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Rozzano, uomo trovato morto in casa con una ferita alla gola; Rozzano, uomo di 70 anni trovato morto sotto un mobile con la gola tagliata; Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, arrestato un 21enne; ?Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa, arrestato un giovane: «Minacciava di suicidarsi». Uomo trovato ucciso con coltellata in casa a Milano, giovane arrestato - Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è ... msn.com

Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa, arrestato un giovane: «Minacciava di suicidarsi» - Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è ... msn.com

Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, arrestato un 21enne - L’uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Rozzano (Milano), ucciso con una coltellata alla gola. fanpage.it

L’uomo di Gravina era stato arrestato per aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo simulando un incidente stradale. La sua morte nel carcere di Bari il 22 ottobre 2024, nell’inchiesta sul suo assassinio c’è anche un tentato omicidio facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.