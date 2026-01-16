Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano arrestato un giovane
Un uomo di 70 anni è stato trovato morto con una ferita da arma da taglio in un appartamento di Rozzano, Milano. Un giovane straniero di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito delle indagini. La vicenda è al momento oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.
Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto questa notte quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. Appena i militari sono entrati nell’appartamento, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi è stato trovato l’uomo ucciso e il giovane è stato arrestato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Leggi anche: Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, arrestato un 21enne
Leggi anche: ?Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa, arrestato un giovane: «Minacciava di suicidarsi»
Rozzano, uomo trovato morto in casa con una ferita alla gola; Rozzano, uomo di 70 anni trovato morto sotto un mobile con la gola tagliata; Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, arrestato un 21enne; ?Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa, arrestato un giovane: «Minacciava di suicidarsi».
Uomo trovato ucciso con coltellata in casa a Milano, giovane arrestato - Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è ... msn.com
Uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa, arrestato un giovane: «Minacciava di suicidarsi» - Tragedia a Rozzano, Milano: un uomo di circa 70 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento in via delle Peonie nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio 2026. msn.com
Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano, arrestato un 21enne - L’uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Rozzano (Milano), ucciso con una coltellata alla gola. fanpage.it
L’uomo di Gravina era stato arrestato per aver ucciso la moglie Maria Arcangela Turturo simulando un incidente stradale. La sua morte nel carcere di Bari il 22 ottobre 2024, nell’inchiesta sul suo assassinio c’è anche un tentato omicidio facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.