uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a rozzano arrestato un giovane

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto con una ferita da arma da taglio in un appartamento di Rozzano, Milano. Un giovane straniero di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri nell’ambito delle indagini. La vicenda è al momento oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Un uomo di 70 anni è stato trovato ucciso con una coltellata alla gola in un appartamento in via delle Peonie a Rozzano (Milano), presumibilmente da un 21enne straniero che è stato arrestato dai carabinieri. E’ accaduto questa notte quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi. Appena i militari sono entrati nell’appartamento, sostanzialmente a soqquadro, rimettendo a posto i mobili, sotto uno di questi è stato trovato l’uomo ucciso e il giovane è stato arrestato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

