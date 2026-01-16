Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano arrestato un 21enne

Nella mattinata di oggi, a Rozzano, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 70 anni, ucciso con una ferita da taglio alla gola. Un 21enne è stato fermato dalle forze dell'ordine in relazione a questo episodio. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e motivazioni dell’accaduto.

Un 21enne è stato arrestato perché sospettato dell'omicidio di un 70enne. L'uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Rozzano (Milano), ucciso con una coltellata alla gola.

Ladro ucciso con una coltellata dal padrone di casa, le reazioni: “La difesa è sempre legittima”; Uomo trovato ucciso con coltellata in casa a Milano, giovane arrestato; Uomo trovato ucciso con coltellata in casa a Milano, giovane arrestato; Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Ambrosio è stato colpito, probabilmente alle spalle, mentre stava raggiungendo il parchegg.

