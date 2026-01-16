Trovato un uomo ucciso con una coltellata alla gola in casa a Rozzano arrestato un 21enne
Nella mattinata di oggi, a Rozzano, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di 70 anni, ucciso con una ferita da taglio alla gola. Un 21enne è stato fermato dalle forze dell'ordine in relazione a questo episodio. Le indagini continuano per chiarire le circostanze e motivazioni dell’accaduto.
Un 21enne è stato arrestato perché sospettato dell'omicidio di un 70enne. L'uomo è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Rozzano (Milano), ucciso con una coltellata alla gola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
