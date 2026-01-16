Università in stallo Carmina all’attacco | Logiche di potere paralizzano il Consorzio
La situazione dell’Università di Agrigento si sviluppa in un contesto di stallo, con accuse di logiche di potere che paralizzano il funzionamento del Consorzio Empedocle. La deputata Ida Carmina del Movimento 5 Stelle ha portato la questione all’attenzione del Governo, depositando un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Università e della Ricerca, evidenziando le criticità che coinvolgono il polo universitario locale.
La crisi del polo universitario di Agrigento approda all’attenzione del Governo nazionale. La deputata del Movimento 5 Stelle Ida Carmina ha depositato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Università e della ricerca per denunciare la paralisi dell’Empedocle Consorzio Universitario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Crisi Ecua, Iacono (PD): "Stallo frutto di guerra tra bande nel centrodestra, preoccupata per il futuro dell'università ad Agrigento". Si dice "profondamente preoccupata per il futuro delle studentesse e degli studenti universitari di Agrigento" la deputata del Partito - facebook.com facebook
