Papa Leone XIV | Stop a logiche di potere e personalismi

All’indomani della chiusura del Sinodo, le parole di Papa Leone XIV sono un balsamo emolliente per le decisioni da prendere sui prossimi passi da compiere nella Chiesa e permettono di definire la strada da perseguire. Definendola come una “regola suprema” da mantenere ben salda, il Pontefice pone al centro l’amore, da cui declina il concetto . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Papa Leone XIV: “Stop a logiche di potere e personalismi”

EWTN Italia. . LIVE da Piazza San Pietro | Trasmettiamo l'Angelus recitato da Papa Leone XIV. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone XIV: stop a clericalismi e a logiche di potere. La Chiesa è ospitale - Attenzione alle divisioni all’interno della Chiesa, della Comunità cristiana che la trasformano in un luogo «giudicante ed escludente». Da msn.com

Il Papa: "La Chiesa è ospitale, stop a clericalismi e logiche di potere" - "Nella Chiesa le relazioni non rispondono alle logiche del potere ma a quelle dell'amore", ha detto il pontefice ... msn.com scrive

Vaticano, Papa Leone proclama sette nuovi santi: chi sono. Poi l'appello per la pace - Sette nuovi santi e un rinnovato appello allo stop a ogni ostilità nel mondo con la speranza che gli strumenti di guerra cedano il passo a ... Come scrive iltempo.it