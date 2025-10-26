Papa Leone XIV | No a logiche di potere nella Chiesa

Papa Leone XIV invita a prestare attenzione alle divisioni all'interno della Chiesa e della Comunità cristiana, che possono trasformarla in un luogo "giudicante ed escludente", nel corso dell'omelia per il Giubileo delle Équipe Sinodali e organi di partecipazione in Vaticano. Il Pontefice ha ricordato che " nella Chiesa, le relazioni non rispondono alle logiche del potere ma a quelle dell'amore. Le prime – per ricordare un monito costante di Papa Francesco – sono logiche 'mondane', mentre nella Comunità cristiana il primato riguarda la vita spirituale, che ci fa scoprire di essere tutti figli di Dio, fratelli tra di noi, chiamati a servirci gli uni gli altri".

EWTN Italia. LIVE da Piazza San Pietro | Trasmettiamo l'Angelus recitato da Papa Leone XIV.

Papa Leone XIV contro il potere nella Chiesa: le parole durissime nell'omelia - Durante il Giubileo delle équipe sinodali, Papa Leone XIV invita la Chiesa a rinunciare al clericalismo e ai personalismi.

Papa Leone XIV: "Sperare ciò che non si vede" e rinnovare il cuore della Chiesa - Durante l'udienza giubilare in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha invitato i fedeli a sperare anche quando ciò che desiderano non è visibile.

Papa Leone XIV: "Preghiamo incessantemente per la pace" - "Contemplando i misteri di Cristo insieme alla Vergine Maria facciamo nostra la sofferenza e la speranza dei bambini, delle madri, dei padri, degli anziani vittime della guerra", ha detto il Pontefice