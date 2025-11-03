L’Unitas Sciacca torna al successo | battuta la Folgore allo scadere

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unitas Sciacca ritrova la vittoria dopo tre giornate, ma lo fa soffrendo fino all’ultimo secondo contro una Folgore di Castelvetrano tutt’altro che arrendevole. Al “Gurrera” nell'ottavo turno del girone A del Campionato di Eccellenza finisce 2-1 per i neroverdi, grazie al gol decisivo di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

