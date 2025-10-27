Nei giorni scorsi il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, ha fatto un sopralluogo all’ Osservatorio astronomico di Monte Viseggi dove ha incontrato i soci dell’istituto culturale Astrofili spezzini che ha in concessione la struttura. "L’osservatorio di Monte Viseggi è un fiore all’occhiello della nostra città grazie alle attività che l’associazione Astrofili Spezzini porta avanti, svolgendo un servizio culturale e di divulgazione scientifica rivolta a tutta la cittadinanza, scuole comprese – dice Peracchini –. L’associazione, proprio per il suo grande impegno, ha conseguito due grandi risultati, uno internazionale e uno nazionale, dei quali l’amministrazione è particolarmente orgogliosa: la vittoria dello Shoemaker Near-Earth Object Grant 2025 assegnato dalla Planetary Society, la più grande organizzazione internazionale dedicata alla scienza dello spazio, e l’ingresso ufficiale nell’elenco nazionale degli Istituti nazionali riconosciuti dal ministero della Cultura". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il sindaco in visita all’Osservatorio astronomico. E il 29 novembre si celebra la Notte dei giganti