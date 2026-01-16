Dopo oltre 30 anni di incertezza, si conclude il caso dell’omicidio di Nada Cella. La Corte d’assise di Genova ha condannato a 24 anni di reclusione Anna Lucia Cecere, ex insegnante, ritenuta responsabile dell’uccisione della giovane segretaria avvenuta nel 1996 a Chiavari. La sentenza rappresenta la chiusura di un lungo percorso giudiziario, portando finalmente chiarezza su un episodio rimasto irrisolto nel tempo.

G enova, 15 gen. (askanews) – La Corte d’assise di Genova ha condannato a 24 anni di reclusione l’ex insegnante Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada Cella, la segretaria di 25 anni uccisa nel maggio del 1996 a Chiavari, in provincia di Genova, nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava. Lo stesso Soracco è stato condannato a due anni di reclusione per favoreggiamento. Al momento del pronunciamento della sentenza di primo grado, Anna Lucia Cecere non era presente in aula, mentre era presente il commercialista Soracco. Per la Cecere è stata riconosciuta l’aggravante dei futili motivi ma non quella della crudeltà. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un omicidio rimasto senza soluzione per 30 anni e ora giunto finalmente a conclusione

