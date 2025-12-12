Il risarcimento diretto è finalmente giunto al capolinea?

Recentemente, si è assistito a un confronto acceso tra associazioni dei consumatori e il sistema assicurativo sul futuro del risarcimento diretto. La questione, che coinvolge aspetti fondamentali per gli utenti, sta suscitando dibattiti e riflessioni sulla sua eventuale fine o riforma.

Nei giorni scorsi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è consumata una frattura significativa tra le associazioni dei consumatori e il sistema assicurativo. Durante l’incontro convocato per esaminare l’aggiornamento dei forfait che regolano il risarcimento diretto, i rappresentanti del Consiglio nazionale consumatori e utenti hanno rifiutato di sottoscrivere la relazione proposta dalle compagnie, un documento che prevedeva l’ innalzamento del valore dei forfait del sei per cento. Una protesta che non si limita all’aumento delle somme di compensazione tra imprese, ma che mette in discussione l’intero impianto del risarcimento diretto, un meccanismo introdotto con finalità di semplificazione ma che, negli anni, ha generato effetti molto diversi da quelli annunciati. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Il risarcimento diretto è (finalmente) giunto al capolinea?

GMQ Assicurazioni. . Incidente con un veicolo non assicurato? Non restare scoperto! ? Con la garanzia Maxi Valore RCA di Groupama puoi ricevere un risarcimento diretto, senza dover aspettare il fondo di garanzia. ? Scopri come funziona in questo vide - facebook.com Vai su Facebook

Il risarcimento diretto è (finalmente) giunto al capolinea? - Nei giorni scorsi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è consumata una frattura significativa tra le associazioni dei consumatori e il sistema ... leggioggi.it scrive

Trivedi v. Cooper Case Brief Summary | Law Case Explained

Video Trivedi v. Cooper Case Brief Summary | Law Case Explained Video Trivedi v. Cooper Case Brief Summary | Law Case Explained