Usa e Ucraina limano il piano americano | ora è di 19 punti Kiev | Nessun nostro rilievo è rimasto senza risposta

Secoloditalia.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia il piano americano per l’Ucraina. Secondo indiscrezioni di stampa Usa, dopo i colloqui di Ginevra il piano sarebbe passato da 28 a 19 punti, con un indirizzo assai più favorevole a Kiev rispetto alla bozza iniziale. È stato poi il Guardian, citando fonti informate sul dossier, a riferire che sarebbero state espunti i passaggi maggiormente sbilanciati sulle richieste russe. Un accordo ancora non è stato raggiunto, ma secondo quanto spiegato dal presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, dopo il vertice Ue straordinario a margine del summit Ue-Africa a Luanda, in Angola, la direzione è «positiva». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

usa e ucraina limano il piano americano ora 232 di 19 punti kiev nessun nostro rilievo 232 rimasto senza risposta

© Secoloditalia.it - Usa e Ucraina limano il piano americano: ora è di 19 punti. Kiev: «Nessun nostro rilievo è rimasto senza risposta»

Altri contenuti sullo stesso argomento

usa ucraina limano pianoGuerra a Kiev, 19 punti nel nuovo piano di pace: quali sono i temi più controversi tra Usa e Ucraina - Secondo il primo viceministro degli esteri ucraino, Sergiy Kyslytsya, gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno raggiunto un'intesa su un nuovo accordo di pace di 19 punti. Lo riporta leggo.it

Ue e Ucraina limano il piano di pace di Trump. Costa: “Passi avanti, la direzione è positiva” - Nei colloqui del finesettimana a Ginevra, le delegazioni di USA e Ucraina avrebbero perfezionato un "quadro di pace aggiornato", rimettendo sul tavolo alcuni dei punti più irricevibili del piano trump ... eunews.it scrive

usa ucraina limano pianoUcraina, il piano per la pace si riduce: Usa e Kiev riscrivono insieme l'accordo - Gli Stati Uniti e l’Ucraina hanno snellito il controverso piano in 28 punti di Donald Trump per mettere fine alla guerra, ma non hanno ancora ... iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Usa Ucraina Limano Piano