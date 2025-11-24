Usa e Ucraina limano il piano americano | ora è di 19 punti Kiev | Nessun nostro rilievo è rimasto senza risposta

Cambia il piano americano per l'Ucraina. Secondo indiscrezioni di stampa Usa, dopo i colloqui di Ginevra il piano sarebbe passato da 28 a 19 punti, con un indirizzo assai più favorevole a Kiev rispetto alla bozza iniziale. È stato poi il Guardian, citando fonti informate sul dossier, a riferire che sarebbero state espunti i passaggi maggiormente sbilanciati sulle richieste russe. Un accordo ancora non è stato raggiunto, ma secondo quanto spiegato dal presidente del Consiglio Ue, Antonio Costa, dopo il vertice Ue straordinario a margine del summit Ue-Africa a Luanda, in Angola, la direzione è «positiva».

