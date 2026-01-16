Un laureato in Germania guadagna l’80% in più di un italiano Ecco perché vanno all’estero

Sempre più laureati italiani scelgono di trasferirsi all’estero, attratti da condizioni di lavoro più favorevoli. In Germania, i laureati guadagnano in media l’80% in più rispetto all’Italia, ma la decisione è motivata anche dalla ricerca di ambienti professionali che valorizzino il merito, offrano contratti stabili e percorsi di carriera più dinamici. Questa tendenza riflette l’importanza di trovare un contesto lavorativo che favorisca la crescita e il riconoscimento delle competenze.

Non solo l'obiettivo di stipendi più alti, ma anche "la ricerca di ambienti di lavoro in cui il merito sia pienamente riconosciuto attraverso contratti stabili, impieghi coerenti con le competenze e percorsi di carriera più dinamici". Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha parlato della fuga all'estero dei giovani italiani durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2025-26 dell'università di Messina. Un intervento incentrato sul rendimento della formazione universitaria e sulla centralità del capitale umano. Secondo quanto emerge dai dati del Rapporto Italiani nel Mondo 2025 della Fondazione Migrantes pubblicati a novembre, da gennaio a dicembre 2024 si sono iscritti all' Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire) per la sola motivazione "espatrio" 123.

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/bankitalia-panetta-puntare-capitale-umano-giovane-laureato-tedesco-guadagna-l-80percento-piu-dell-italiano-AId1igs #Panetta #giovani #Germania #Italia - facebook.com facebook

Rapporto tra i redditi dei giovani laureati tedeschi e italiani e flussi di laureati italiani verso la Germania (fonte: bancaditalia.it/pubblicazioni/…) x.com

