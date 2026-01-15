Gli allarmi del governatore di Banca d' Italia | Un laureato tedesco guadagna l' 80 per cento in più di un italiano

Il governatore di Banca d'Italia evidenzia come un laureato tedesco guadagni circa l'80% in più rispetto a uno italiano, evidenziando criticità nel mercato del lavoro e nelle prospettive di crescita del nostro Paese. Stipendi stagnanti, confronti sfavorevoli con l’estero, calo delle nascite e investimenti insufficienti sui giovani sono segnali di un quadro che richiede attenzione e interventi mirati.

Stipendi bassi, confronti impietosi con l'estero, nascite in crisi e investimenti carenti sui più giovani costretti a emigrare all'estero. Per restarci. Tutti note dolenti dell'economia italiana toccate dal governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Il discorso arriva dall'inaugurazione.

