I giovani laureati vanno all’estero? Panetta | In Germania guadagnano l’80 per cento in più
Molti giovani laureati italiani scelgono di trasferirsi all’estero in cerca di migliori opportunità di lavoro. Secondo il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, in Germania i laureati italiani possono guadagnare fino all’80% in più rispetto al nostro Paese. Questa dinamica evidenzia le sfide del mercato del lavoro italiano e l’importanza di investire in formazione e competitività per trattenere i talenti.
(Adnkronos) – I giovani laureati italiani si trasferiscono a lavorare all'estero? La fuga dei cervelli non sorprende il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, che all'analisi sull'importanza degli investimenti sul capitale umano e sul ruolo centrale che deve avere l'istruzione aggiunge una considerazione di grande pragmatismo, spostando l'attenzione sul livello dei salari: "Questo andamento non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
