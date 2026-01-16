Il dibattito sul decreto Transizione 5.0 si intensifica anche in Maremma, evidenziando divisioni politiche. Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Rossi di Fratelli d’Italia, il capogruppo del Pd in Commissione Ambiente, Marco Simiani, ha annunciato il voto contrario del suo partito. La discussione riflette le tensioni e le diverse posizioni presenti nel panorama politico italiano riguardo alle recenti misure normative.

GROSSETO Sul decreto Transizione 5.0 si accende il confronto politico anche in Maremma. Dopo le dichiarazioni del deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, arriva anche l’intervento del capogruppo del Partito democratico in Commissione Ambiente della Camera, Marco Simiani (foto), che in Aula ha annunciato il voto contrario del Pd al provvedimento. Secondo Simiani, il decreto "arriva alla Camera con tempi inaccettabili" e mette in evidenza "Tutte le divisioni interne di un Governo senza una linea politica chiara". Quella che doveva rappresentare una svolta per il futuro energetico e industriale del Paese, sostiene il parlamentare dem, "si è trasformata in un caos amministrativo che sta paralizzando le imprese", alle prese con piattaforme bloccate, fondi esauriti e regole modificate in corso d’opera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Un decreto in ritardo. Governo diviso"

Leggi anche: Sicurezza: Serracchiani, 'governo diviso su militari in città'

Leggi anche: Governo diviso su invio armi a Kiev. Scontro sulla Manovra

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Un decreto in ritardo. Governo diviso.

"Un decreto in ritardo. Governo diviso" - 0 si accende il confronto politico anche in Maremma. lanazione.it