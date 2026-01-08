Il dibattito sull'impiego dei militari nelle città evidenzia divisioni all’interno del governo e della maggioranza. La questione centrale riguarda i messaggi che l’Italia intende trasmettere in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La discussione riflette diverse posizioni sulla sicurezza nazionale e sulla strategia da adottare in un contesto internazionale complesso.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Sull'impiego dei militari il Governo e la maggioranza sono sempre più spaccati, perché il vero oggetto del contendere sono i segnali che si vogliono mandare alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. Nel giorno in cui Piantedosi magnifica i risultati del Governo, per la Lega è chiaramente un pretesto chiedere più militari nelle città. Noi invece chiediamo più forze dell'ordine, che i ranghi dell'organico siano riempiti, che il personale non si disperda inutilmente a vigilare confini battuti dalla neve. Adesso che governa, la destra ha la possibilità di assumere e dare dignità alle forze dell'ordine, e invece si umiliano al contempo militari e polizia di Stato". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Serracchiani, 'governo diviso su militari in città'

Leggi anche: Governo diviso su invio armi a Kiev. Scontro sulla Manovra

Leggi anche: Leccese all'assemblea dei sindaci Pd: "Chiediamo al governo un patto nazionale su sicurezza città"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sicurezza, Mauri: la narrazione del governo è fuori dalla realtà - I dati presentati da Milena Gabanelli confermano in modo inequivocabile ciò che il Partito Democratico denuncia ... partitodemocratico.it

Serracchiani, Pd ha condannato Hamas, sosteniamo lavoro giustizia e polizia . Da destra una strumentalizzazione sconsiderata "Gratitudine agli organi inquirenti, alle forze dell'ordine e ai servizi di sicurezza per il tempestivo e preciso lavoro di prevenzione a - facebook.com facebook