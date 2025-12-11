Governo diviso su invio armi a Kiev Scontro sulla Manovra

Il governo italiano si trova in una fase di tensione interna, con divisioni sulla decisione di inviare armi a Kiev. La Lega si oppone, mentre la maggioranza è concentrata anche sulla definizione della Manovra finanziaria, evidenziando le sfide politiche e le diverse prospettive all’interno dell'esecutivo.

Il governo è diviso sul decreto relativo all’invio di armi in Ucraina, con il fermo ‘no’ della Lega. La maggioranza è inoltre impegnata sulla Manovra. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Governo diviso su invio armi a Kiev. Scontro sulla Manovra

