Un centro migranti vicino alla scuola | rivolta a Pieve del Cairo scatta la maxi raccolta di firme

A Pieve del Cairo, si è avviata una raccolta firme per esprimere opposizione all’istituzione di un centro migranti nelle vicinanze delle scuole del paese. Oltre 500 cittadini hanno sottoscritto l’appello, evidenziando le preoccupazioni riguardo alla prossimità dell’immobile di via Roma, situato nel comune di circa duemila abitanti in Lombardia. La mobilitazione riflette il desiderio di tutela e sicurezza per la comunità locale.

No al centro per migranti vicino alle scuole. Sono oltre 500 le firme raccolte a Pieve del Cairo, per dire no al nuovo hot spot in un immobile in via Roma, non lontano dalle scuole, nel comune di poco meno di duemila abitanti in Lombardia. Nell’immobile, acquistato all’asta da un privato per realizzare un centro di accoglienza, dovrebbero essere ospitate 25 persone, quasi tutte in attesa della concessione dell’asilo politico. L’amministrazione comunale di Pieve del Cairo aveva votato in consiglio un anno fa un regolamento in cui si vietava l’insediamento di centri di accoglienza per migranti in punti sensibili del paese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Un centro migranti vicino alla scuola: rivolta a Pieve del Cairo, scatta la maxi raccolta di firme Leggi anche: Sala slot vicino alle scuole, scatta una nuova raccolta firme: "Servono regole ferree per evitare il degrado" Leggi anche: Lupi nel Reggiano, c’è allarme. Scatta la raccolta firme: “Intervenire prima di una disgrazia” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Migranti in Lomellina, a Pieve del Cairo raccolte oltre 500 firme per dire no al nuovo centro di accoglienza vicino alle scuole; Piacenza islamizzata? La Diocesi: «Una provocazione per alimentare paure»; Inchiesta su centro migranti, assolto il sindaco di Varapodio; Il caso di Piacenza «focolaio islamico» e la durissima risposta della Chiesa. Centro migranti vicino a scuole,M5S scrive a prefetto e ministro - Un centro di accoglienza per migranti a pochi metri di distanza da due scuole accende la polemica in Molise. ansa.it La rivolta di Casalotti: «No al centro migranti». Raccolte già 900 firme - In questo quartiere accogliamo già dei migranti, e vogliamo evitare che accanto alla scuola nasca un altro centro di accoglienza». ilmessaggero.it Casalotti, il centro di accoglienza vicino la scuola non aprirà - Il Cas sarebbe dovuto nascere nei pressi dell’IC Boccea 590, nella parte dormitorio dell’ex Collegio Serafico Internazionale di Terra Santa. romatoday.it Le mani della 'ndrangheta sul centro di accoglienza dei migranti di Isola Capo Rizzuto. Sette milioni di euro sottratti all’ex governatore della confraternita, condannato a 8 anni nel processo “Jonny” sulle infiltrazioni del clan Arena-Nicoscia nella gestione del - facebook.com facebook Canosa, l'incendio nel centro migranti: «Abbiamo salvato 91 persone, ma non chiamateci eroi» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.