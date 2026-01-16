Un brano intimo costruito su un' immagine precisa e quasi cinematografica | una donna vestita di rosso sola che balla sulle scale di Ostuni

Una donna vestita di rosso si muove lentamente sulle scale di Ostuni, immersa in un silenzio quasi surreale. L’immagine cattura un momento di intimità, tra luce e ombra, in un ambiente semplice e raffinato. È un’istantanea che invita alla riflessione, avvolta da un’atmosfera sospesa e delicata, in cui ogni dettaglio contribuisce a creare un quadro di quieta eleganza.

Milano, 16 gen. (askanews) – In anteprima il video "Sulle scale di Ostuni", il nuovo singolo di Ignazio Deg. Un brano intimo, costruito su un'immagine precisa e quasi cinematografica: una donna vestita di rosso, sola, che balla sulle scale di Ostuni. Con questo lavoro prosegue il percorso artistico di Ignazio Deg nel raccontare e promuovere il territorio pugliese, già avviato con il precedente singolo Puglia Nuova. Anche in Sulle scale di Ostuni le sonorità folk si fondono con il linguaggio pop contemporaneo, dando vita a una narrazione musicale radicata nella tradizione ma aperta al presente.

