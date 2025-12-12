Genova morì a 30 anni cadendo dopo una lite sulle scale | Evelin fece tutto da sola il fidanzato non c’entra
A Genova, Evelin è morta a 30 anni cadendo dalle scale dopo una lite. La Procura, dopo una perizia, chiede l’archiviazione dell’inchiesta, escludendo il coinvolgimento del fidanzato. L’uomo, coetaneo, era inizialmente indagato per omicidio preterintenzionale.
