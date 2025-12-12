Genova morì a 30 anni cadendo dopo una lite sulle scale | Evelin fece tutto da sola il fidanzato non c’entra

Zazoom 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, Evelin è morta a 30 anni cadendo dalle scale dopo una lite. La Procura, dopo una perizia, chiede l’archiviazione dell’inchiesta, escludendo il coinvolgimento del fidanzato. L’uomo, coetaneo, era inizialmente indagato per omicidio preterintenzionale.

La Procura chiede l’archiviazione dell’inchiesta dopo una perizia. L’uomo, coetaneo, era indagato per omicidio preterintenzionale per i fatti del primo settembre scorso. Ilsecoloxix.it

genova mor236 30 anniGenova, morì a 30 anni cadendo dopo una lite sulle scale: “Evelin fece tutto da sola, il fidanzato non c’entra” - L’uomo, coetaneo, era indagato per omicidio preterintenzionale per i fatti del primo ... ilsecoloxix.it

Ragazza di 30 anni muore nell'androne di casa: «È caduta dalle scale dopo una lite col fidanzato». Mistero a Genova - La polizia indaga sulla morte di una donna peruviana di 30 anni caduta dalle scale di un palazzo di salita della Noce, a Genova. leggo.it

genova mor236 a 30 anni cadendo dopo una lite sulle scale evelin fece tutto da sola il fidanzato non c8217entra

© Ilsecoloxix.it - Genova, morì a 30 anni cadendo dopo una lite sulle scale: “Evelin fece tutto da sola, il fidanzato non c’entra”