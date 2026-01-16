Un accordo storico sui chip tra Usa e Taiwan fa infuriare la Cina

Un accordo tra Stati Uniti e Taiwan riguardante i chip ha suscitato reazioni in Cina. L’intesa prevede la riduzione dei dazi, che passeranno dal 20% al 15%, dopo aver raggiunto il 32% in passato. Questa decisione rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali tra Washington e Taipei, con possibili ripercussioni sulla stabilità regionale e sulle dinamiche del settore tecnologico globale.

Quello tra Stati Uniti e Taiwan è un accordo storico. L'amministrazione di Donald Trump promette di abbassare di nuovo i dazi imposti a Taipei, che passeranno dall'attuale 20% al 15% – in un primo momento erano stati del 32%. Altri prodotti importati, come quelli farmaceutici, attrezzature per gli aeromobili e alcune risorse naturali, verranno esentati. Uno sconto dovuto, visto quello che la strategica isola del Pacifico è disposta a mettere sul piatto. Ben 500 miliardi di dollari, da dividere equamente: 250 miliardi andranno per gli investimenti diretti delle aziende taiwanesi negli Usa, mentre altrettanti miliardi fungeranno da garanzie di credito per consolidare la supply chain statunitense.

Taiwan-Usa, accordo per produzione chip e riduzione dazi. Rabbia della Cina - Il Dipartimento americano del Commercio ha annunciato la firma di un accordo commerciale con il governo di Taiwan, che ridurrà i dazi imposti dall'Amministrazione Trump sui prodotti taiwanesi dal 20% ... adnkronos.com

500 miliardi di dollari e meno dazi: l'accordo sui chip tra USA e Taiwan - Stati Uniti e Taiwan hanno firmato un accordo che riduce i dazi al 15% e prevede 500 miliardi di dollari tra investimenti e garanzie nel settore dei semiconduttori. hwupgrade.it

Oggi, #Taiwan e #StatiUniti hanno raggiunto un accordo storico che riduce i dazi sui prodotti taiwanesi al 15%. x.com

