Ultim’ora Lukaku! Un club lo ha chiesto al Napoli e propone uno scambio!

Recenti indiscrezioni indicano che un club avrebbe avanzato una proposta di scambio con il Napoli per Lukaku, suscitando interesse e discussioni tra gli addetti ai lavori. Questa novità si inserisce nel contesto di rumors riguardanti anche l'interesse del Napoli per En-Nesyri, evidenziando un mercato in movimento e potenziali sviluppi nelle trattative di mercato. Restano da confermare dettagli e fonti ufficiali in attesa di eventuali aggiornamenti.

Dopo aver riportato la notizia dell'interesse del Napoli per En-Nesyri, gli organi di informazione continuano a rilanciare quest'indiscrezione aggiungendo ulteriori dettagli. A parlarne oggi è stata la Gazzetta dello Sport che sottolinea come il club turco abbia provato addirittura a rilanciare l'offerta proponendo l'inserimento di Romelu Lukaku nella trattativa: "II centravanti, prima di tutto. Perché il recupero di Lukaku non ha ancora una data certa e perché Hojlund non potrà continuare a giocare ogni minuto della stagione. E l'ultima idea porta a Youssef En-Nesyri, centravanti marocchino del Fenerbahce.

Leggi anche: Intrigo Lucca: il Napoli propone uno scambio a un club di Serie A

