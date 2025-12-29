Intrigo Lucca | il Napoli propone uno scambio ad un club di Serie A

Il Napoli avrebbe avanzato un'offerta di scambio con la Lazio, proponendo Lorenzo Lucca in cambio di Valentin Castellanos. L'indiscrezione, riportata dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, evidenzia una possibile operazione tra le due squadre di Serie A. La trattativa, ancora in fase iniziale, potrebbe influenzare gli equilibri del mercato in vista della prossima stagione.

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha affermato che il Napoli avrebbe proposto alla Lazio lo scambio tra Lorenzo Lucca e Valentin Castellanos. Malgrado il calciatore argentino sia sul mercato, i biancocelesti hanno rifiutato l’offerta, dal momento che l’attaccante partenopeo non sarebbe congeniale alle caratteristiche richieste da Maurizio Sarri. Napoli, scambio Lucca-Castellanos: la Lazio dice no. I due minuti giocati a Cremona potrebbero essere stati gli ultimi con la maglia del Napoli per Lorenzo Lucca. Il centravanti arrivato in estate dall’Udinese non ha convinto Antonio Conte e a gennaio potrebbe già lasciare il capoluogo campano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

