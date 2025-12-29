Il Napoli ha avanzato un’offerta di scambio alla Lazio, proponendo Lorenzo Lucca in cambio di Valentin Castellanos. La trattativa, confermata dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, riguarda un possibile trasferimento tra due club di Serie A. Restano da seguire gli sviluppi di questa proposta, che potrebbe influenzare le prossime mosse di entrambe le società sulla finestra di mercato.

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha affermato che il Napoli avrebbe proposto alla Lazio lo scambio tra Lorenzo Lucca e Valentin Castellanos. Malgrado il calciatore argentino sia sul mercato, i biancocelesti hanno rifiutato l’offerta, dal momento che l’attaccante partenopeo non sarebbe congeniale alle caratteristiche richieste da Maurizio Sarri. Napoli, scambio Lucca-Castellanos: la Lazio dice no. I due minuti giocati a Cremona potrebbero essere stati gli ultimi con la maglia del Napoli per Lorenzo Lucca. Il centravanti arrivato in estate dall’Udinese non ha convinto Antonio Conte e a gennaio potrebbe già lasciare il capoluogo campano. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Intrigo Lucca: il Napoli propone uno scambio a un club di Serie A

Leggi anche: Intrigo Lucca: il Napoli propone uno scambio ad un club di Serie A

Leggi anche: Il Napoli propone alla Lazio lo scambio Lucca-Castellanos

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lucca pronto a “tradire” il Napoli? C’è una clamorosa ipotesi; Roma, indiscrezione clamorosa: intrigo col Napoli in attacco; Lucca Juventus si inserisce anche quel club di Serie A | sondaggio in corso per l’attaccante del Napoli i bianconeri restano alla finestra Novità.

Roma, indiscrezione clamorosa: intrigo col Napoli in attacco - Nel mirino più di ogni altro giocatore resta ovviamente Joshua Zirkzee, per cui i giallorossi stanno facendo passi in ... calciomercato.it