Ue | Mercosur Groenlandia e diritti l' Europarlamento nella settimana decisiva

L'Europarlamento si prepara alla sessione di Strasburgo dal 19 al 22 gennaio, in un contesto di crescente attenzione su temi come l'accordo con il Mercosur, le questioni legate alla Groenlandia e i diritti fondamentali. La settimana sarà determinante per definire le posizioni europee su questi dossier, in una fase di delicato confronto politico tra questioni commerciali e dinamiche internazionali.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Mentre l'Europarlamento si avvicina alla plenaria di Strasburgo dal 19 al 22 gennaio, il confronto politico europeo entra in una fase di forte tensione tra nodi commerciali irrisolti e nuove incognite geopolitiche. Il dibattito si è acceso a Roma, nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli, dove i rappresentanti dei principali gruppi parlamentari hanno delineato priorità e fratture di un'Unione chiamata a misurarsi con scelte considerate da molti "esistenziali". Al centro del confronto l'accordo Ue-Mercosur, che continua a dividere trasversalmente gli schieramenti, e le prese di posizione dell'ex presidente Usa Donald Trump su Groenlandia e Venezuela, lette da più parti come una sfida diretta alla sovranità europea.

