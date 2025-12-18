Mercosur Lula smaschera Meloni Intanto Macron dice no alla firma e gli agricoltori assaltano l’Europarlamento
Tensioni internazionali e scontri politici scuotono l’Europa: mentre Lula smaschera Meloni e Macron si oppone alla firma, gli agricoltori scatenano un assalto all’Europarlamento. Una serie di eventi che evidenziano un clima di crescente instabilità e confronto, con effetti che potrebbero ripercuotersi a livello globale. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi approfondita.
Una brutta figura già andata in scena e una – pessima – che si profila all’orizzonte. In mezzo l’assedio dell’Eurocamera di Bruxelles. È la fotografia della giornata di ieri in tema di Mercosur, l’accordo che doveva essere siglato sabato (e che slitta a gennaio) tra la Ue e il blocco commerciale sudamericano (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), il quale prevede la liberalizzazione in dieci anni del 90% delle importazioni di beni industriali europei e il 93% dei prodotti agricoli. La brutta figura di Giorgia, smascherata da Lula. Un accordo che vacilla pesantemente, per l’opposizione di Francia e Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
