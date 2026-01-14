Accordo Ue-Mercosur Bruxelles accelera ma l’Europarlamento frena

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il Mercosur, al centro di recenti sviluppi, evidenzia le diverse posizioni all’interno delle istituzioni europee. Mentre Bruxelles spinge per una rapida definizione dell’intesa, alcune forze politiche all’interno dell’Europarlamento manifestano cautela e perplessità. La discussione rimane aperta, riflettendo le complessità di un accordo che coinvolge interessi economici e ambientali.

L'accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur torna al centro del dibattito politico europeo, tra il sostegno convinto della Commissione e le perplessità di una parte dell'Europarlamento. Secondo un portavoce dell'esecutivo Ue, l'intesa è «fondamentale per l'Unione», sia per le prospettive economiche sia per la creazione di posti di lavoro, oltre che per la diversificazione.

