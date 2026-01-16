Ue | Mercosur Groenlandia e diritti l' Europarlamento nella settimana decisiva

Nella prossima settimana, l'Europarlamento si prepara a discutere temi chiave come il accordo con il Mercosur, le questioni relative alla Groenlandia e i diritti umani. Dal 19 al 22 gennaio a Strasburgo, i lavori si concentreranno su questioni di rilevante importanza politica e commerciale, in un contesto di crescente tensione tra i vari attori europei e internazionali.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Mentre l'Europarlamento si avvicina alla plenaria di Strasburgo dal 19 al 22 gennaio, il confronto politico europeo entra in una fase di forte tensione tra nodi commerciali irrisolti e nuove incognite geopolitiche. Il dibattito si è acceso a Roma, nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli, dove i rappresentanti dei principali gruppi parlamentari hanno delineato priorità e fratture di un'Unione chiamata a misurarsi con scelte considerate da molti “esistenziali”. Al centro del confronto l'accordo Ue-Mercosur, che continua a dividere trasversalmente gli schieramenti, e le prese di posizione dell'ex presidente Usa Donald Trump su Groenlandia e Venezuela, lette da più parti come una sfida diretta alla sovranità europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue: Mercosur, Groenlandia e diritti, l'Europarlamento nella settimana decisiva Leggi anche: Ue: Mercosur, Groenlandia e diritti, l'Europarlamento nella settimana decisiva Leggi anche: Accordo Ue-Mercosur, Bruxelles accelera ma l’Europarlamento frena Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il Parlamento europeo sostiene la Groenlandia e la Danimarca; Ursula Von der Leyen: «L'Europa sostiene la linea della Groenlandia, fondi per 500 milioni»; Le Capitali – Sull’accordo con il Mercosur, il Parlamento europeo valuta la revisione legale; Meloni: «Mai avuto preclusioni ideologiche sul Mercosur, il sì dopo aver ottenuto garanzie». Ue: Mercosur, Groenlandia e diritti, l'Europarlamento nella settimana decisiva - Mentre l'Europarlamento si avvicina alla plenaria di Strasburgo dal 19 al 22 gennaio, il confronto politico europeo entra ... iltempo.it

SPILLO/ In Groenlandia la Germania invia 13 alpini: l’irrealismo Ue alla prova di Danimarca e Trump - La Groenlandia sta inevitabilmente sollecitando Bruxelles e i Paesi europei ad iniziative di responsabilità politica. ilsussidiario.net

Accordo UE–MERCOSUR: una svolta strategica per la politica commerciale europea - Dopo anni di negoziati, rinvii, riaperture e scontri politici interni, l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e il MERCOSUR – che riunisce Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay – ha finalme ... fiscoetasse.com

La Settimana Economica | n. 2/2026 La seconda settimana di gennaio mantiene i riflettori puntati su Mercosur e sulla crisi venezuelana, mentre prende forma la nuova dottrina “Donroe”, che estende le sue ambizioni anche alla Groenlandia. A cura di Viktor - facebook.com facebook

#rassegnastampa Ue: via libera al Mercosur, più fondi all'agricoltura. Passa la linea italiana. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.