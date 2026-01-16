Udinese Inter emergenza a centrocampo per i nerazzurri | quanti indisponibili per Chivu!

Per il 21° turno di campionato, Udinese e Inter si affrontano in Friuli. La squadra nerazzurra deve fare i conti con numerosi infortunati a centrocampo, che rappresentano una sfida significativa per Chivu e il suo staff. Questa situazione influenzerà le scelte tattiche e la formazione, rendendo l’incontro un momento importante della stagione.

Inter News 24 Udinese Inter, i nerazzurri volano in Friuli per il 21° turno di campionato, con una lista di indisponibili molto ampia. Dopo aver archiviato con successo, seppur con qualche sofferenza, il recupero della 16ª giornata contro il Lecce a San Siro, il club meneghino si tuffa nuovamente nel clima campionato. L’obiettivo della capolista è chiaro: ottenere i tre punti a Udine per proseguire la propria corsa solitaria in vetta e distanziare ulteriormente le inseguitrici Milan e Napoli. Partenza per il Friuli e situazione infortunati. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la spedizione dei nerazzurri ha lasciato il centro sportivo di Appiano Gentile proprio in questi minuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Udinese Inter, emergenza a centrocampo per i nerazzurri: quanti indisponibili per Chivu! Leggi anche: Genoa Inter, nodo centrocampo per Chivu: Barella regista d’emergenza e testa a testa per una maglia Leggi anche: Parma Inter, emergenza esterni: Chivu pesca a piene mani dall’U23 nerazzurri. Ecco chi siederà in panchina Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Probabili formazioni Udinese-Inter: la decisione sul sostituto di Zaniolo, Mkhitaryan in pole - Le possibili scelte di Runjaic e Chivu per Udinese- fantamaster.it

Udinese - Inter: probabili formazioni, tattica e chiavi del match, pronostico e scenari - Scopri probabili formazioni, tattiche e scenari di Udinese–Inter, anticipo della 21ª giornata di Serie A del 17 gennaio 2026. tag24.it

Inter, la probabile formazione per la trasferta di Udine - La probabile formazione dell'Inter di Chivu per la trasferta contro l'Udinese, valida per la ventunesima giornata di Serie A ... gianlucadimarzio.com

Mister Kosta Runjaic costretto a cambiare in vista dell'Inter. Out Zaniolo e sembra Atta il candidato principale ad agire alle spalle di Davis per un'Udinese che ritorna al 3-5-1-1 per dare maggiore robustezza in mezzo al campo. La probabile formazione #T - facebook.com facebook

Grandi sfide nella storia di Udinese-Inter Tutte da rivedere nel nuovo episodio di Throwback, in esclusiva su @DAZN_IT bit.ly/4qpgkdD x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.