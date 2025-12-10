Genoa Inter nodo centrocampo per Chivu | Barella regista d’emergenza e testa a testa per una maglia
Genoa Inter rappresenta una sfida importante per l'Inter, che si trova a dover risolvere il rebus del centrocampo. Con Cristian Chivu impegnato a decidere la propria posizione, Barella potrebbe essere impiegato come regista d’emergenza. La partita mette in evidenza le tensioni e le scelte tattiche dei nerazzurri, pronti a rispondere alla prova del campo.
Inter News 24 Genoa Inter mette subito alla prova i nerazzurri dopo il ko europeo: Cristian Chivu deve sciogliere il dubbio in mezzo al campo. La sfida Genoa Inter non sarà soltanto un banco di prova per il carattere dopo il ko contro il Liverpool, ma anche il primo vero test tattico per Cristian Chivu senza due punti fermi come Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, entrambi destinati a restare ai box per alcune partite. Se in difesa la copertura sembra già tracciata, con Yann Bisseck pronto a prendersi lo spazio lasciato libero dal centrale azzurro, il vero nodo riguarda il cuore del gioco. L’assenza del regista turco apre infatti un rebus delicato su chi dovrà governare tempi, ritmo e costruzione nella prossima uscita di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
Inter, chi prende il posto di Calhanoglu? Nodo per Chivu già col Genoa - Il focus dal quotidiano sul dubbio che accompagnerà l'allenatore rumeno fino alla prossima gara di Serie A ... Secondo msn.com
Inter, per Chivu rebus centrocampo, pronta una rivoluzione in mezzo - Dopo le sconfitte con Milan e Atletico Madrid, riflettori puntati sul centrocampo dell'Inter: Zielinski in rampa di lancio, Frattesi rischia la cessione. Si legge su sport.virgilio.it
Ci portiamo e porteremo questa partita per tutto oggi. Ma domenica c'è il Genoa. Non possiamo più fallire o pensare ad altro. Serve subito rialzarsi e vincere per tenere testa alle altre big in Serie A. Forza Inter! ? Vai su Facebook
Mari - Inter, lo stop di #Dumfries sarà lungo: al momento il rientro è previsto tra Genoa-Inter e la Supercoppa, quindi nella seconda metà di dicembre. Vai su X
