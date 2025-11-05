Inter Kairat tocca a Frattesi! Chivu pensa ad un turnover mirato

Inter News 24 : il centrocampista pronto alla terza partita da titolare in stagione. Scocca l’ora di Davide Frattesi nell’undici titolare dell’Inter. Il centrocampista italiano si prepara a scendere in campo dal primo minuto per la terza volta in questa stagione, dopo le convincenti vittorie ottenute in Serie A contro la Cremonese (4-1) e in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise (4-0). Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’allenatore Cristian Chivu è pronto a operare un turnover mirato contro i kazaki del Kairat Almaty, con l’obiettivo di centrare un’altra vittoria europea e di gestire al meglio le energie. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Kairat, tocca a Frattesi! Chivu pensa ad un turnover mirato

