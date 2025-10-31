Verona Inter Chivu pensa al turnover | la probabile formazione

Inter News 24 Verona Inter, le ultime in vista della nona giornata di Serie A in programma al Bentegodi per la squadra di Chivu. I dettagli. L’ Inter si prepara alla trasferta di Verona con un solo obiettivo: tornare a Milano con tre punti fondamentali per restare in vetta e continuare a inseguire lo Scudetto. Dopo la convincente vittoria contro la Fiorentina, Cristian Chivu pianifica alcune rotazioni mirate, consapevole del fitto calendario che attende i nerazzurri tra campionato e coppe. Il tecnico vuole gestire con equilibrio le energie della rosa, anche in vista della gara di Champions League contro il Kairat Almaty e del successivo big match contro la Lazio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Verona Inter, Chivu pensa al turnover: la probabile formazione

Contenuti che potrebbero interessarti

#VeronaInter, attesi più di 27.000 spettatori. Settore Ospiti esaurito - - X Vai su X

? Inter, si rivede Thuram: le condizioni e cosa filtra per il Verona - facebook.com Vai su Facebook

Viviano: "Reazione Inter? Ha giocato anche a Napoli. Chivu meglio di Inzaghi? No, ma..." - Emiliano Viviano era ieri ospite negli studi di Pressing, dove ha parlato di quanto accaduto durante Inter- Scrive msn.com

Inter, tegola Mkhitaryan: i tempi di recupero. Marotta pensa già al suo sostituto, pazza idea Bernardo Silva - L'Inter valuta le opzioni dopo l'infortunio a Mkhitaryan: le mosse di Chivu e il piano di Marotta. Da sport.virgilio.it

Chivu pensa in grande e lancia l'Inter. Oggi la sfida all'Union Saint Gilloise - Se vincere aiuta a vincere, l’Inter non si vuole fermare nemmeno a Bruxelles. Riporta tuttomercatoweb.com