Matteo Salvini ha dichiarato che, una volta terminato il conflitto tra Russia e Ucraina, si concentrerà sulla ricostruzione piuttosto che su ulteriori aiuti. Il ministro delle infrastrutture sottolinea la necessità di pianificare interventi a lungo termine per il ripristino del paese, evidenziando un cambio di priorità nel quadro internazionale e nelle politiche di sostegno.

“Con i fronti aperti fra Venezuela, Iran, Medio Oriente, Groenlandia, temo fra non molto Taiwan, conto che i prossimi mesi siano quelle della fine del conflitto tra Russia e Ucraina, quindi non ci sarà più bisogno di altri decreti Ucraina, semmai bisognerà ricostruire, su quello come ministro delle infrastrutture sono pronti”. A dirlo è il vicepremier e ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini a margine di una sopralluogo alle case Aler a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Salvini: "Conto non ci sarà più bisogno di aiuti ma di ricostruzione"

Leggi anche: Ucraina, Salvini: “Conto su fine conflitto, non ci sarà più bisogno di altri decreti”

Leggi anche: Approvato il decreto Ucraina: ci sono anche gli aiuti «militari», ma con un trucco. E a metà mese Crosetto sarà in Parlamento

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ucraina, Salvini frena sull’invio di armi: più prudente fermarsi - Dopo i colloqui al Cremlino, gli Stati Uniti allentano le sanzioni contro Lukoil Il leader leghista e vicepremier Matteo ... milanofinanza.it

Ucraina, Salvini: "Asset russi? Un azzardo bloccarli, a Bruxelles scherzano col fuoco" - Perché siamo in un libero mercato e non siamo in guerra contro la Russia. adnkronos.com

“Sull'Ucraina mi trovo nelle parole di Fontana, non in quelle di Salvini”. Parla Procaccini (FdI) - L'eurodeputato e presidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo non ha dubbi: "Salvini fa una narrazione per contedersi un certo elettorato con i 5 stelle, ma alla prova dei fatti voterà la nuova ... ilfoglio.it

Alle 8 di mattina, a Montecitorio, Matteo Salvini riunisce i parlamentari leghisti e dà la linea: “La risoluzione è un buon compromesso, è passata la nostra linea di aiuti difensivi: il conflitto in Ucraina finirà presto”. Silenzio. Nessun dissidente (non sono presenti). - facebook.com facebook

UCRAINA | Sulla risoluzione su Kiev il segnale dei 'vannacciani'. E Salvini punta sulla sicurezza #ANSA x.com