Trump annuncia l’inizio della fase 2 a Gaza | Abbiamo creato il Comitato per la Pace a breve dirò i nomi

Donald Trump ha annunciato l'avvio della fase 2 a Gaza, con la creazione di un Comitato per la Pace, i cui membri saranno comunicati a breve. Nel frattempo, l'organizzazione palestinese coinvolta non ha ancora accettato pubblicamente un disarmo totale, mantenendo una posizione di incertezza sulla situazione. La situazione resta complessa e in evoluzione, richiedendo attenzione ai prossimi sviluppi.

"Come annunciato da Steve Witkoff, siamo ufficialmente entrati nella seconda fase del Piano di Pace in 20 Punti per Gaza!", ha dichiarato un estatico Donald Trump su Truth, piattaforma utilizzata per annunciare con un certo orgoglio il proseguimento delle operazioni per la pacificazione della Striscia di Gaza. A tre mesi dall'inizio del cessate il fuoco, raggiunto grazie alla presentazione di un piano di pace americano approvato sia da Israele che da Hamas, Gaza potrà vedere iniziare le operazioni di ricostruzione. Un territorio devastato dalla guerra, lasciato al gelo e alla disperazione, dopo due anni di attacchi brutali e destabilizzanti.

Gaza, Trump annuncia il “Consiglio per la pace”: al via la seconda fase del piano Usa - Donald Trump annuncia la creazione di un “Consiglio per la pace” per Gaza, presentato come uno degli elementi centrali della seconda fase del piano di pace sostenuto dagli Stati Uniti, per porre fine ... tg.la7.it

A Gaza è cominciata la “fase due” del piano di Trump, più o meno - Lo hanno detto gli Stati Uniti: dovrebbe portare a un nuovo governo della Striscia, ma molte cose sono incerte o non stanno funzionando ... ilpost.it

