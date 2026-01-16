Trump | Formato il Consiglio di pace per Gaza a breve i nomi Inizia la fase 2 della Striscia
Il recente annuncio di Trump riguarda la formazione di un Consiglio di pace per Gaza, con i nomi dei membri che saranno comunicati a breve. Questa iniziativa segna l'inizio della fase 2 della gestione della crisi nella Striscia, puntando a favorire dialogo e stabilità. La creazione di un organismo così rilevante rappresenta un passo importante nel tentativo di trovare soluzioni durature alla situazione complessa della regione.
"E' per me un grande onore annunciare la formazione del Consiglio per la Pace. I membri del Consiglio saranno annunciati a breve, ma posso affermare con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo". Lo ha annunciato Donald Trump su Truth. 🔗 Leggi su Feedpress.me
