Trump | al via fase 2 accordo per Gaza T

È iniziata la seconda fase dell’accordo di pace per Gaza, come annunciato dal presidente Trump sui suoi canali ufficiali. Questa fase rappresenta un passo importante nel processo di stabilizzazione della regione, con obiettivi di dialogo e collaborazione tra le parti coinvolte. Restano da monitorare gli sviluppi e l’effettiva implementazione delle misure previste nel piano, che punta a favorire la pace e la sicurezza nella zona.

9.19 Partita ufficialmente la fase 2 del piano Usa di pace per Gaza: così il presidente Trump sul suo social Truth. "Hamas deve onorare immediatamente i propri impegni, compreso il ritorno dell'ultimo corpo a Israele, e procedere senza indugio alla completa smilitarizzazione. Possono farlo con le buone o con le cattive", avverte. "Aiuti umanitari record" dal team Usa dopo il cessate il fuoco, "persino l' Onu lo ha riconosciuto". Formato il Consiglio di pace, presto i nomi, dice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Gaza, Trump insiste per fase 2 a Gaza: “Entro Natale governo tecnico senza Hamas controllato da Usa”, Netanyahu esce da Knesset al voto, ma mozione approvata Leggi anche: Piano Trump per Gaza. Egitto, Qatar e Turchia: "Avanti con la Fase 2" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Gaza, Witkoff: “Al via fase 2 piano di Trump, con smilitarizzazione'; Gaza, al via la fase 2 del piano Trump: “governo tecnico” e lista dei “15”; Gaza, al via la fase 2 del piano Usa. Hamas: Pronti a trasferire la responsabilità della Striscia - Bombe da Israele causano almeno 10 morti a Gaza; Gaza, Witkoff lancia la fase due del piano Trump. Gaza, Witkoff: “Al via fase 2 piano Trump, si passa a smilitarizzazione e governance” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Witkoff: “Al via fase 2 piano Trump, si passa a smilitarizzazione e governance” ... tg24.sky.it

Pace storica, Trump e la fase 2 di Gaza. Meloni: Stato palestinese più vicino - Quando Donald Trump posa la penna con cui ha appena firmato lo storico accordo di pace in Medio Oriente, la sala ... iltempo.it

Piano Trump per Gaza. Egitto, Qatar e Turchia: "Avanti con la Fase 2" - "Riaffermiamo il nostro pieno impegno al piano di pace in venti punti del presidente Trump e chiediamo a tutte le parti di rispettare gli impegni, esercitare moderazione e cooperare con il ... quotidiano.net

Incontro Netanyahu-Trump: verrà attivata la seconda fase dell'accordo di Gaza?

Gaza, al via fase 2 del piano di pace. Trump: “Ora Hamas consegni armi” x.com

Marcello Foa. . Lunedì inizia il World Economic Forum. Trump sarà a Davos e si apre una fase delicata nei rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Al centro c’è la questione della Groenlandia — ma non solo. Per i Paesi europei è tempo di scegliere. E riguarda anch - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.