Piano Trump per Gaza Egitto Qatar e Turchia | Avanti con la Fase 2

Il piano di Trump per Gaza prevede una serie di iniziative volte a stabilizzare la regione. Egitto, Qatar e Turchia hanno annunciato di voler proseguire con la Fase 2 del progetto, sottolineando l’importanza del rispetto degli impegni e della moderazione. Riaffermiamo il nostro pieno impegno al piano di pace in venti punti del presidente Trump e chiediamo a tutte le parti di rispettare gli impegni, esercitare moderazione e cooperare con il monitoraggio.

"Riaffermiamo il nostro pieno impegno al piano di pace in venti punti del presidente Trump e chiediamo a tutte le parti di rispettare gli impegni, esercitare moderazione e cooperare con il monitoraggio". Le parole sono tratte da una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia diffusa ieri dopo l'incontro svoltosi ieri a Miami con l'inviato speciale Steve Witkoff per fare il punto sulla prima fase del cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre. "In questo contesto, abbiamo espresso il nostro sostegno all'istituzione e all'operatività a breve termine del Board of Peace come amministrazione di transizione per gli aspetti civili, di sicurezza e di ricostruzione".

