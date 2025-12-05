Gaza Trump insiste per fase 2 a Gaza | Entro Natale governo tecnico senza Hamas controllato da Usa Netanyahu esce da Knesset al voto ma mozione approvata

Trump vuole presentare prima di Natale il governo tecnico per Gaza mentre la Knesset vota senza Netanyahu: Israele diviso proprio alla vigilia della Fase 2 Il presidente americano Donald Trump ha insistito nelle ultime ore per l'implementazione della fase 2 del suo "piano di pace" per Gaza, c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Trump insiste per fase 2 a Gaza: “Entro Natale governo tecnico senza Hamas controllato da Usa”, Netanyahu esce da Knesset al voto, ma mozione approvata

Altri contenuti sullo stesso argomento

Trump 'accelera' a Gaza, quando parte la seconda fase del piano di pace Vai su X

#Tg2000, #4dicembre 2025 - ore 14.55 #RussiaUkraineWar #Ucraina #Putin #Donbass #Trump #Israele #Gaza #Hamas #Mogherini #Taranto #Ilva #elicottero #Valtellina #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #FiammaOlimpica #MilanoCortina2026 #NE - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Fase 2 del piano Trump post guerra in stallo/ “Manca accordo su disarmo Hamas e autorità transitoria” - Gaza, tregua fragile e Fase 2 del piano Trump in sospeso, manca accordo sui punti chiave del progetto, Israele: "Avvio ricostruzione solo dopo disarmo di Hamas" ... Lo riporta ilsussidiario.net

Gaza, transizione e seconda fase del piano di pace: l'obiettivo di Trump entro Natale - La Casa Bianca ha come obiettivo quello di annunciare la transizione alla seconda fase del piano di pace per Gaza, vale a dire l'istituzione di una forma di amministrazione e di un mecca ... Secondo reggiotv.it

Gaza, Fase 2 in bilico. Israele bombarda: "Violata la tregua" - Se i test genetici ne confermeranno l'identità, con il ritorno ieri in Israele del penultimo cadavere di ostaggio consegnato da Hamas, mancherà adesso una sola salma per chiudere la fatidica ... Segnala ilgiornale.it

Trump “Presto la fase 2 del piano di pace per Gaza” - La fase due del piano di pace americano per Gaza "avverrà molto presto" e la fase uno "sta andando molto bene. Riporta italpress.com

Il futuro di Gaza, Hamas arriva al Cairo per discutere dell’escalation e della seconda fase del piano Trump - I dirigenti del movimento palestinese incontreranno i vertici dell’intelligence egiziana per affrontare le cause del recente aumento delle ostilità da ... Lo riporta affaritaliani.it

Ricostruzione di Gaza: Trump sposta il summit a Washington - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Ricostruzione di Gaza: Trump sposta il summit a Washington" pubblicato il 4 Dicembre 2025 a firma di Riccardo Antoniucci e Vincenzo Bisbiglia ... ilfattoquotidiano.it scrive