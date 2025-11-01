Truffa del finto carabiniere nei guai 20enne

Beccato il responsabile di una truffa commessa lo scorso marzo con il cosiddetto “metodo del finto carabiniere”, ai danni di un’anziana pensionata residente a Parete. E’ il risultato dell’attività investigativa dei carabinieri della stazione di Parete, con il supporto dei militari del Nucleo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

