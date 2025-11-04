Trovato senza vita Flavio Fiocco | era scomparso sul Monte Baldo
È stato trovato senza vita Flavio Fiocco, il 76enne veronese di cui si erano perse le tracce lo scorso 14 ottobre dopo che lo stesso, appassionato di montagna e dei luoghi della Grande Guerra, era partito per un’escursione sul Monte Baldo.Come riferisce VeronaSera, il corpo dell’anziano è stato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
