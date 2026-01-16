Troppi rumori dai bimbi dell' oratorio la Chiesa condannata a risarcire i vicini con 45.000 euro
Dopo dieci anni di contenzioso, la Chiesa della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù è stata condannata a risarcire i vicini con 45.000 euro a causa dei rumori provenienti dall’oratorio dei bambini. La disputa, che ha coinvolto residenti e l’istituzione religiosa, si è conclusa con questa sentenza, chiudendo una controversia che ha coinvolto aspetti di convivenza e tutela del riposo.
Una controversia legale lunga un decennio, che vede contrapposti i residenti e l'oratorio della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù, ora risolta. Siamo a Palermo, e la sentenza firmata dal giudice Filippo Lo Presti ha chiuso il caso non con poche polemiche. Alla fine, la chiesa in. 🔗 Leggi su Today.it
