Troppi rumori dai bimbi dell' oratorio la Chiesa condannata a risarcire i vicini con 45.000 euro

Dopo dieci anni di contenzioso, la Chiesa della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù è stata condannata a risarcire i vicini con 45.000 euro a causa dei rumori provenienti dall’oratorio dei bambini. La disputa, che ha coinvolto residenti e l’istituzione religiosa, si è conclusa con questa sentenza, chiudendo una controversia che ha coinvolto aspetti di convivenza e tutela del riposo.

I bimbi che giocano a pallone in oratorio disturbano i condomini: risarciti con 45 mila euro - La decisione del giudice dopo una querelle iniziata addirittura nel 2015 e che ha visto contrapposti i residenti di una palazzina di via Parlatore, ai quali è stato riconosciuto il danno arrecato dai ... palermotoday.it

Il gioco dei bambini fa troppo rumore: condannato l'oratorio di Palermo - Colpo di scena nel lungo contenzioso tra la parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù e i condomini vicini: i giudici chiedono un risarcimento di ... avvenire.it

la Repubblica. . Troppi schiamazzi di bambini e ragazzini intenti a inseguire una palla nell’atrio dell’oratorio. E il giudice condanna la parrocchia a risarcire 45mila euro ai condomini che non ce la fanno più a sopportare i rumori a tutte le ore del giorno e della - facebook.com facebook

