ASL Napoli 3 Sud condannata a risarcire 50.000 euro per intervento tiroideo non necessario
L'ASL Napoli 3 Sud è stata condannata a pagare 50.000 euro di risarcimento per un intervento tiroideo non necessario. La sentenza rappresenta un importante risultato per la tutela dei diritti dei pazienti, confermando l'accertamento di un grave errore sanitario. Gli avvocati dello Studio Associato Maior commentano l'esito come un passo fondamentale nella lotta contro gli errori medici.
Gli avvocati dello Studio Associato Maior: “Un importante risultato: accertato un grave errore sanitario”. Tribunale di Torre Annunziata ha condannato l’ASL Napoli 3 Sud al risarcimento di 50.000 euro in favore di una donna che, nel 2016, fu sottoposta a un intervento chirurgico di rimozione totale della tiroide e delle paratiroidi presso l’Ospedale Santa Maria della Pietà di Nola senza che vi fosse alcuna indicazione clinica idonea a giustificarlo. La paziente, allora quarantenne, si era ricoverata per l’asportazione di un gozzo nodulare di ridotte dimensioni, che non arrecava alcuna compromissione funzionale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Intervento alla tiroide non necessario, l’Asl Napoli 3 Sud condannata a risarcire 50.000 euro
https://www.tvcampiflegrei.it/asl-napoli-3-sud-condannata-a-risarcire-50-000-euro-per-intervento-tiroideo-non-necessario/ Vai su Facebook
#Napoli, 15enne morto dopo aver mangiato sushi: condannato il ristoratore Vai su X
ASL Napoli 3 Sud condannata a risarcire 50.000 euro per intervento tiroideo non necessario - Tribunale di Torre Annunziata ha condannato l’ASL Napoli 3 Sud al risarcimento di 50. Lo riporta napolivillage.com
Tra rigori inventati e trattenute inutili, l’Inter non è ancora matura: la vittoria del Liverpool rovina il ... ilfattoquotidiano.it
Rapina in banca da 150mila euro: ridotta la condanna in appello per uno degli imputati teleclubitalia.it
Rigore Wirtz, per CdS non va mai concesso: e arriva la critica a Rosetti internews24.com
Solaro, assicurazione falsa, proprietario truffato riceve maxi sanzione ilnotiziario.net
Traffico Roma del 10-12-2025 ore 08:30 romadailynews.it
Addio al dottor Corapi, chirurgo di grande umanità ecodibergamo.it