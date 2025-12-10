ASL Napoli 3 Sud condannata a risarcire 50.000 euro per intervento tiroideo non necessario

L'ASL Napoli 3 Sud è stata condannata a pagare 50.000 euro di risarcimento per un intervento tiroideo non necessario. La sentenza rappresenta un importante risultato per la tutela dei diritti dei pazienti, confermando l'accertamento di un grave errore sanitario. Gli avvocati dello Studio Associato Maior commentano l'esito come un passo fondamentale nella lotta contro gli errori medici.

