I bimbi che giocano a pallone in oratorio disturbano i condomini | risarciti con 45 mila euro

Un'ordinanza giudiziaria ha riconosciuto un risarcimento di 45 mila euro alla parrocchia di Santa Teresa del Bambino di Gesù, situata in via Filippo Parlatore, a seguito di richieste di condomini disturbati dal gioco dei bambini nell'oratorio. La decisione evidenzia come le attività ricreative dei minori possano, in alcuni casi, generare controversie con la comunità circostante.

