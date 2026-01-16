Troppe richieste nei crematori priorità ai residenti
In alcune province, l’aumento delle richieste di cremazione ha superato le capacità dei crematori locali. Questa crescita nel numero di procedure riflette una maggiore diffusione di questo metodo tra i residenti, portando a una gestione più complessa delle risorse disponibili. La situazione richiede attenzione per garantire un servizio efficace e rispettoso delle esigenze delle famiglie, mantenendo un equilibrio tra domanda e capacità operative dei crematori.
Troppe cremazioni. O insomma troppe per le capacità attuali dei crematori, dato che il rituale funerario sta diventando man mano in queste province più diffuso. Per questo Veritas oggi ha comunicato una “stretta”. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday«A causa dell’alto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
