Trenitalia e Museo Nazionale Scienza e Tecnologia | a Milano la più grande esposizione mondiale su Leonardo

Trenitalia e Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano propongono una visita alla più vasta esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci. Un’occasione per esplorare le opere e i progetti del genio rinascimentale, attraverso un percorso espositivo che unisce storia, arte e tecnologia. Un modo semplice e sostenibile per avvicinarsi alla figura di Leonardo, nel cuore della capitale italiana della scienza e dell’innovazione.

Viaggiare in treno per scoprire la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, ospitata dal Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano. I clienti Trenitalia (Gruppo Fs) che raggiungono il capoluogo lombardo con Frecce, Intercity o treni regionali possono usufruire di uno sconto fino al 50% sul biglietto d’ingresso al Museo. Situato nel cuore della città meneghina, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci è uno dei luoghi storici più suggestivi di Milano e accompagna i visitatori in un viaggio che attraversa passato, presente e futuro. Al suo interno ospita la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo, con un percorso scenografico che comprende oltre 170 modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e installazioni capaci di raccontare la figura e l’evoluzione del pensiero dell’ingegnere e umanista rinascimentale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: I Musei Civici di Como e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano uniti per valorizzare l’eredità di Volta Leggi anche: Treni: sciopero nazionale Personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord: fino a domani sera Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Trenitalia e Museo Scienza e Tecnologia: la più grande mostra su Leonardo; Trenitalia (Gruppo FS) accompagna i viaggiatori alla mostra su Leonardo da Vinci. Trenitalia (Gruppo FS) accompagna i viaggiatori alla mostra su Leonardo da Vinci - La più grande esposizione permanente al mondo su Leonardo da Vinci sarà visitabile al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano con uno sconto per chi arriva a Milano in treno. finanza.repubblica.it

Gruppo FS, Frecciarossa: siglato accordo con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano - Frecciarossa, il treno ad Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, annunciano una nuova collaborazione che consentirà ai ... affaritaliani.it

Milano, apertura straordinaria per il Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia - Da giovedì 17 a domenica 27 aprile e da giovedì 1° a domenica 4 maggio saranno aperte le porte del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia con un'inedita esibizione che presenterà un'ampia offerta di ... tg24.sky.it

Trenitalia e Museo Scienza e Tecnologia: la più grande mostra su Leonardo https://www.ferrovie.it/portale/articoli/17482 - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.