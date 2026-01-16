Treni linea Empoli-Pisa | stop alla circolazione nell’ultimo weekend di gennaio

Durante l'ultimo weekend di gennaio, la linea ferroviaria Empoli-Pisa sarà interrotta per lavori di cantiere tra Empoli e Pisa. La circolazione tra Firenze e Empoli sarà invece riprogrammata. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati e le eventuali alternative di viaggio prima di pianificare gli spostamenti sulla tratta interessata.

FIRENZE – Dalle 22 di venerdì 30 gennaio e per tutta la giornata di sabato 31 e domenica 1 febbraio 2026 saranno effettuati lavori di manutenzione alle opere civili al sottovia stradale in via delle Colline a Pontedera nonché attività propedeutiche per la soppressione del passaggio a livello di Navacchio. Per consentire le attività di cantiere la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze SMN – Empoli – Pisa sarà interrotta per tutta la durata dei lavori tra Empoli e Pisa mentre tra Firenze ed Empoli sarà riprogrammato il servizio ferroviario. Lo rende noto Rfi. In particolare, spiega una nota, i treni del Regionale di Trenitalia Firenze SMN – Empoli saranno riprogrammati con un servizio spola tra le due località che effettuerà fermate intermedie a Montelupo, SignaLastra a Signa, S.

