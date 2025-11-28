PizzAut fa tappa in una scuola brianzola | Le differenze sono un patrimonio

L’inclusione fa scuola e l’autismo fa cultura: a Limbiate, gli studenti della scuola Marconi di via Stromboli hanno incontrato PizzAut: “Un’occasione che ci ha ricordato come la scuola sia viva e che l’inclusione si costruisce guardandosi negli occhi”, ha spiegato una maestra dell'istituto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Questa sera undicesima tappa dei "ritorni". Faremo visita alla Pizzeria Dorys di Vincenzo Costanzo. Stay tuned.

PizzAut fa tappa in una scuola brianzola: "Le differenze sono un patrimonio" - L'inclusione fa scuola e l'autismo fa cultura: a Limbiate, gli studenti della scuola Marconi di via Stromboli hanno incontrato PizzAut: "Un'occasione che ci ha ricordato come la scuola sia viva e che ...

PizzAut e il «bidone» di 50 professori, la preside della scuola si scusa con Acampora. «Prenotate di nuovo, vi aspetto a pranzo nel nostro ristorante» - A PizzAut arrivano le scuse dopo il «bidone» ricevuto nei giorni scorsi: 50 insegnanti dovevano presentarsi venerdì a pranzo, ma avevano dato buca senza disdire, provocando un danno economico al ...

PizzAut, la Preside si scusa dopo il "bidone" dei 50 insegnanti e Nico Acampora risponde così - "Oggi mi ha contattato la Dirigente Scolastica della scuola a cui abbiamo dato 4 in condotta per aver prenotato in 50 per poi non presentarsi".