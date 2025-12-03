Barilla e Txt patto con PizzAut Ora la pasta è simbolo di inclusione
"Bisogna andare oltre chiacchiere e convegni e assumere. Oggi tre ragazzi hanno conquistato il contratto a tempo indeterminato e altri 10 entro dicembre concluderanno il percorso di formazione alla PizzAut Academy ". Giornata della Disabilità con ingresso ufficiale nella brigata di Nico Acampora per camerieri e pizzaioli emozionatissimi. "Noi il 3 dicembre celebriamo il valore della diversità e la potenza dell’inclusione - aggiunge il fondatore dei locali di Monza e Cassina gestiti da giovani autistici -. Questi ingressi sono un passo concreto verso una società più giusta e siamo orgogliosi di vedere che un altro nutrito gruppo sia quasi pronto ad affrontare il mondo del lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
